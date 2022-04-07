Bereket Sigorta'dan çevreye duyarlı 'Yeşil Poliçe'

Bereket Sigorta'nın yenilenebilir enerji sektörüne katkı sağlamak amacıyla geliştirdiği "Yeşil Poliçe" ile güneş, rüzgar, enerji santralleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birlikte elektrikli ve hybrid araçları da teminat altına alıyor.

Bereket Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, iklim krizinin neden olduğu risklerin arttığı ve risklerden etkilenmenin bireysel olmaktan çıktığı bu dönemlerde sigortacılık sektörünün riskleri nasıl dağıtacağı da önem kazanıyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın önemine inanan bir marka olarak Bereket Sigorta, geliştirdiği 'Yeşil Poliçe' ürünü ile hem bireylerin hem de işletmelerin risklerini teminat altına alıyor ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, iklim değişikliğinin neden olduğu felaketlere karşı sigortalanmanın önemine dikkati çekti.

Güngör, Paris İklim Anlaşması'nın kabul edilmesinin Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesi açısından çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bu anlaşma ile birlikte düşük emisyonlu ve iklim dirençli kalkınma yolunda finans akışının istikrarlı hale gelmesi önemli bir konu. Biz de Bereket Sigorta olarak iklim değişikliği ile mücadeleyi gündemimize aldık. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile öngörülen kapsamlı değişikliklere uyum sağlanması amacıyla oluşturulan eylem planında detaylı bir şekilde yer verilen yeşil ve döngüsel ekonomiyle yeşil finansman hedeflerine katkı sunabilmek amacıyla 'Yeşil Poliçe' çalışmalarına başladık. İklim değişikliği ile mücadelede yenilenebilir enerji yatırımlarını çok önemsiyoruz.

Bu yatırımlar, iklim değişikliğine bağlı finansal dayanıklılığı artıracak ve oluşabilecek riskleri teminat altına alacak Yeşil Poliçe'yi sigorta sektörüne kazandıracağız. Hidroelektrikten, güneşe, rüzgardan, jeotermal enerji santrallerine, elektrikli araçlardan, hybrid araçlara kadar geniş bir yelpazede teminat sunarken uygun ödeme koşullarıyla bu yatırımlara destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.