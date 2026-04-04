Mersin'de Berdan Çayı'na atlayan genç, suda kayboldu

AĞAÇ DALINA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ın (18), kurtulmak için bir ağaç dalına tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ağaç dalına tutunmaya çalışan Kaplan'ın akıntıya dayanamayıp kaybolduğu anlar yer aldı.

Öte yandan Kaplan'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı