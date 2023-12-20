Haberler ›› Güncel ›› Berdan Barajı'nda araç göle yuvarlandı: 7 yaralı

Berdan Barajı'nda araç göle yuvarlandı: 7 yaralı

20 Aralık 2023 21:48 Güncelleme: 21:50 Abone Ol

Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. Araç, fren yerine gaza basılması sonucu korkulukları yıkarak göle yuvarlandı. Olayda yaralanan kişiler Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.