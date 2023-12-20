Berdan Barajı'nda araç göle yuvarlandı: 7 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı. Araç, fren yerine gaza basılması sonucu korkulukları yıkarak göle yuvarlandı. Olayda yaralanan kişiler Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde piknik yapmak için gittikleri Berdan Barajı gölüne düşen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı.
İddiaya göre sürücüsünün göl kenarına park etmek istediği araç, fren yerine gaza basılması üzerine korkulukları yıkarak göle yuvarlandı.
Çevredekiler araçtaki 7 kişiyi sudan çıkararak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Sağlık ekipleri 7 kişiyi Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polisin soruşturması sürüyor.