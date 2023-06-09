BERDAN BARAJI'NA DÜŞEN OTOMOBİLDE CESEDİ BULUNDU

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı'nda Hüseyin Kır'ın (78), suya düşen otomobilinin içerisinde cesedi bulundu. Kır'ın dün Adana'dan Tarsus'a geldiği öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Tarsus ilçesinde sabah saatlerinde vatandaşlar, Berdan Barajı'nda suyun içerisinde bir otomobilin sürüklendiğini görünce polise ihbarda bulundu. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların traktöre bağladıkları halatla sudan çıkardığı otomobilin içerisinde Hüseyin Kır'ın cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine Kır'ın yakınları, otomobilin bulunduğu bölgeye gelip gözyaşlarına boğuldu. Adana'da yaşayan Hüseyin Kır'ın dün Tarsus ilçesine geldiği saptandı. Kır'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)