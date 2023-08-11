Adana'da bir berbere yapılan uyuşturucu baskınında satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap, hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Berbere uyuşturucu baskını: Satışa hazır maddeler ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir berbere yapılan uyuşturucu baskınında satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap, hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir berberde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenlenen berberde yapılan aramada; satışa hazır 8 pakette 60,44 gram esrar, uyuşturucu etkili 34 hap, hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 760 lira ele geçirildi. Operasyonda, berber İdris C. gözaltına alındı.

Öte yandan polis, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde de arama yaptı. Araçta 875 gram metamfetamin ele geçirilirken, sürücü Kürşat K. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden İdris C., 2 saatliğine emanet olarak dükkana baktığını, uyuşturucudan haberinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdris C. ile Kürşat K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.