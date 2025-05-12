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Berberde Saç Tıraşı Sırasında İki Deprem Panik Yarattı

Berberde Saç Tıraşı Sırasında İki Deprem Panik Yarattı
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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde berberde saç tıraşı olan bir adam, 4,4 ve 4,2 büyüklüğündeki depremlere yakalandı. Yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Berberde saç tıraşında 3 dakika arayla depreme yakalandılar: Panik anları kamerada

AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde berberde saç tıraşı olan bir vatandaş 3 dakika arayla yaşanan depremlere yakalandı. Yaşanan panik anları berberin güvenlik kamerasını yansıdı.

Yaşanan 4,4 büyüklüğündeki depreme saç tıraşı yaparken yakalandıklarını anlatan berber Talha İrtegün ve müşterisi, panikle dışarı çıktıktan sonra yeniden içeri yöneldi. Tıraşa devam eden genç berber ile müşterisi 3 dakika sonra 4,2 büyüklüğündeki yeni bir sarsıntıya daha yakalandı. Kendilerini dışarı atan berber ve müşterisi uzun süre içeri girmedi.

İrtegün, "2 defa büyük korku yaşadık ve dışarı çıktık. 15 dakika dışarıda bekledikten sonra içeri girip tıraşı tamamladık" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMA İRTEGÜN - Güncel
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