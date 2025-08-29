Berber Dükkanına Kundaklama: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde berber dükkanının kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, E.A'ya ait Yeniköy Mahallesi 1204 Sokak'taki berber dükkanına molotofkokteyli atılması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili E.Ö. ve diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki şüphelinin iş yerine yaklaşması ve molotofkokteyli attıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.