Berber Dükkanına Kundaklama: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir berber dükkanına molotofkokteyli ile saldırı gerçekleştirildi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde berber dükkanının kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, E.A'ya ait Yeniköy Mahallesi 1204 Sokak'taki berber dükkanına molotofkokteyli atılması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Polis ekipleri, olayla ilgili E.Ö. ve diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, iki şüphelinin iş yerine yaklaşması ve molotofkokteyli attıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
Mehmet Ali Erbil, düğün sabahı TikTok'ta takı topladı

Mehmet Ali Erbil'den nikahın ertesi günü sıra dışı hareket
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu

Mahkeme 12 yılda karar verdi, haberi alan köylüler havaya uçtu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.