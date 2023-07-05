Berber dükkanı yangında kurtarıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir berber dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sırasında mahsur kalan bir kedi de itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Berber dükkanı alevlere teslim oldu... Mahsur kalan kediyi itfaiye erleri kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir berber dükkanında klimadan çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İş yerinde bulunan bir kedi ise itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, Alanya Şekerhane Mahallesi Berberoğlu Sokak'taki bir berber dükkanında bulunan klimadan çıktı. Yangını ilk fark eden Bülent Ay isimli vatandaş, alevlerini görünce iş yerinin camını taş ile kırdığını ve klimadan yere düşen alevleri kendi imkanları ile söndürdüğünü söyledi.

Kısa süre içinde olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiyesi ekipleri, klimada devam eden yangına müdahale ederek alevleri tamamen söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangın esnasında bir itfaiye erinin dikkati sayesinde yuvasının içine saklanan 'Duman' isimli kedi de kurtarıldı.