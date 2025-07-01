Berber Deprem Panikinde Tıraşı Yarım Bırakıp Dışarı Fırladı

Berber Deprem Panikinde Tıraşı Yarım Bırakıp Dışarı Fırladı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen depremler sırasında bir berber, tıraşı yarım bırakarak müşterisiyle birlikte dükkandan dışarı çıktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

TIRAŞI YARIM BIRAKIP MÜŞTERİSİ İLE BİRLİKTE DIŞARI KAÇTI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler ilçede paniğe yol açtı. 4.2'lik sarsıntı sırasında bir berber, tıraşı yarım bırakıp müşterisiyle birlikte dükkandan dışarı çıktı. Berber dükkanında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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