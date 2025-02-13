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Berat Kandili Programları Konya ve Çevresinde Düzenlendi

Berat Kandili Programları Konya ve Çevresinde Düzenlendi
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Berat Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde programlar düzenlendi. Müminler, camilerde Kur'an-ı Kerim dinleyip dua etti. Camilerdeki etkinliklere çocuklar da katıldı ve dualara eşlik etti.

Berat Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde program düzenlendi.

Konya'da müminler, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan cemaat, namaz kılıp dua etti.

Cemaat, Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlana Meydanı'nda toplanan çocuklar da edilen dualara eşlik etti.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.

Kentlerde camiler önünde insanlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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