Berat Kandili dualarla idrak edildi
AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
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Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta Berat Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Sakarya, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta Berat Kandili dolayısıyla camileri dolduran vatandaşlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.
Kocaeli
Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Tarihi Fevziye Camisi'nde kandil dolayısıyla program düzenlendi. Akşam namazının ardından, camiye gelen cemaat namaz kılarak, dua etti.
Programda, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, camiye gelenlere hitap etti.
Kur'an-ı Kerim tilaveti, mevlit ve ilahilerin ardından sona eren programda, camiye gelen vatandaşlara İzmit Belediyesince lokum ve kandil simidi dağıtıldı.