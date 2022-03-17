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Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA - Ömer Ertuğrul - Güncel
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Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

KIRŞEHİR (AA) - Yozgat, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Sivas'ta Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlar camilere akın etti.

Yozgat'ta Berat Kandili dolayısıyla Çapanoğlu Büyük Camisi'nde düzenlenen programda dua edildi.

Namaz sonrası ise Yozgat Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti ile bazı vakıflar tarafından cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Vatandaşlardan Oğuz Bahçeli, Berat Kandili'ni idrak ettiklerini belirterek, bu gecenin hürmetine, dünyayı saran Kovid-19 salgının bitmesi ve savaşların durması için dua ettiklerini söyledi.

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi

Berat Kandili dualarla idrak edildi

AA / Ömer Ertuğrul - Güncel

Berat Kandili, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Güncel, Haberler

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