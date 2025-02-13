Berat Kandili Coşkusu: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Camilerde Programlar Düzenlendi
Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde dualar yapıldı, ilahiler okundu ve cemaate ikramlarda bulunuldu.
Berat Kandili dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki camilerde program düzenlendi.
Adana'da Hacı Sabancı Merkez Camisi'ndeki kandil programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Programda Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu, vaaz verildi, dua edildi.
Cami çıkışında cemaate çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Mersin
Mersin'de Berat Kandili, camilerde dualarla idrak edildi.
Akdeniz ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen kandil programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Kılınan namazın ardından dua edildi, ilahiler söylendi.
Cami çıkışında cemaate ikramlarda bulunuldu.
Hatay
Hatay'da Berat Kandili dolayısıyla kandil programı düzenlendi.
Antakya TOKİ Resulullah Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ilahiler okundu, dua edildi.
Cami çıkışında cemaate Antakya Belediyesince çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Osmaniye
Osmaniye'de Alibeyli Camisi'nde kandil programı düzenlendi.
Programda İl Müftüsü Ali Çakmak'ın vaazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, ilahiler söylendi.
Cami çıkışında ikramda bulunuldu.