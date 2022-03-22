Beraat kararı çıkan istismar hükümlüsü: 14 yıl sonra adalet bana 'pardon' dedi

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ta, 14 yıl önce kuzenine cinsel istismarda bulunup, hamile bıraktığı iddia edilen Mustafa Berker (37), DNA testi ile suçsuzluğunu ispatladı. Berker, 41 ay suçsuz yere cezaevinde kalmasına neden olan kuzeni Dilek B.C. ile amcası ve yengesi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Alnımdaki lekenin temizlenesi için her şeyin ortaya çıkmasını istedim. 14 sene sonra adalet, bana 'Pardon' dedi ama gençliğim, hayatım karardı" dedi.

Çağlayancerit ilçesinde yaşayan Dilek B.C. 2008 yılında sağlık ocağına gitti ve burada 4 aylık hamile olduğunu öğrendi. 14 yaşındaki Dilek'in durumunun bildirilmesiyle polis soruşturma başlattı. Dilek B.C., çocuğunun babasının olduğunu söylediği kuzeni Mustafa Berker gözaltına alınarak tutuklandı.

Mustafa Berker, 41 ay suçsuz yere cezaevinde kalmasına neden olan kuzeni Dilek B.C. ile amcası ve yengesi hakkında şikayetçi olduğunu belirterek, "Alnımdaki lekenin temizlenesi için her şeyin ortaya çıkmasını istedim. 14 sene sonra adalet, bana 'Pardon' dedi ama gençliğim, hayatım karardı" dedi.