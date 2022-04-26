Bera Alanya Otel 29 Nisan'da sezonu açıyor

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya bölgesinin önemli turizm tesislerinden olan Bera Alanya Otel 29 Nisan tarihi itibarı ile misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Bera Holding'den yapılan açıklamaya göre, holdingin şirketlerinden olan ve görkemli mimarisi, altın rengi kumsalı, turkuaz rengi denizi, muhteşem bir manzara ve gelenekselleşen misafirperverlik anlayışıyla hizmet veren Bera Alanya Otel, 29 Nisan'da misafirlerini ağırlamaya başlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bera Alanya Genel Müdürü Ruhat Ülgen Cengiz yaptığı açıklamada, 16 yıllık tecrübeleri ve tüm altyapıları ile sezon hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. 29 Nisan'da kapılarını müşterilerine açacaklarının altını çizen Cengiz, "Konuklarımızın hassasiyetlerine özel imkanlar ile alkolsüz aile oteli olarak hizmet veren otelimizde hayallerdeki tatil için misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

30 milyon TL'lik yeni aile havuzu kompleksi

Konaklama ve tatil içeriği hakkında da bilgiler veren Cengiz, "Kadın erkek havuzlarının ayrı olmasının yanında ailenizle vakit geçirebileceğiniz, güzel bir tatilin başlangıcı 5.000 metrekarelik ortak kullanım aile havuzumuz, 30 milyon TL'lik yeni yatırım ile 15 Haziran'da hizmet vermeye başlayacak. Havuzumuzda müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek snack kafe, çocuklar için tasarlanmış eğlenceli aqualar, yarı olimpik aile yüzme havuzu, yenilenen mini clubun yanı sıra 7 adet kaydırağın tamamı aqua parkımız bünyesinde hizmete sunulacak." açıklamasında bulundu.

İnternet altyapısına 3 milyon TL'lik yatırım

Müşterilerine her türlü kolaylığı sağlamak için çalıştıklarını belirten Cengiz, "Otelimizde Wifi 6 teknolojisi kullanarak bölgenin en hızlı internet çekim alanını oluşturduk. Bera Alanya otelimizin her alanında kesintisiz internet erişimi sağlamak için 3 milyon TL'lik yatırım yapmış bulunmaktayız." değerlendirmesinde bulundu.

-"Yüzde 50 doluluk oranını elde ettik"

Yoğun bir sezonun habercisi olarak erken rezervasyon fırsatlarında yüzde 50 doluluk oranını elde ettiklerini belirten Cengiz, şunları aktardı:

"Bu yıl ki tatil sezonunda misafirlerimize en iyi hizmeti verebilmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 18 aya varan taksit imkanını müşterilerimizin hizmetinize sunuyoruz. Pandemi ile gelen sosyal mesafe ve sağlık kuralları çerçevesinde otelimiz titiz bir çalışma yürüterek sizlerin sağlıklı bir şekilde en güzel tatili geçirmesini geçen sezonda sağlamış bulunmakta. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile maske ve mesafe kuralları azaltılarak daha rahat ve sağlıklı bir tatil geçirmek için gerekli önlemler alınmış durumdayız. Bayrama özel fırsatlardan faydalanmak ve Bera Alanya'nın konforlu odalarında konaklamak için hemen arayın, tatilinize geç kalmayın."