Benzinli El Sondaj Makinesindeki Yangın 3 İşçiyi Yaraladı

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Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Dağdöşü köyünde yürütülen "Çetinkol 2B Sismik Araştırma" projesi kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında, benzinli el sondaj makinesi yüksek sıcaklık nedeniyle alev aldı.

Çıkan alev nedeniyle 1 işçi yüzünden, 2 işçi de kollarından hafif şekilde yaralandı.

Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
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