İtalya Başbakanı Mario Draghi, İsrail'de İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi karşılaması İkilinin bir araya gelmesi İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in konuşması KUDÜS - İtalya Başbakanı Mario Draghi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İtalya Başbakanı Mario Draghi'yi karşılaması İkilinin bir araya gelmesi İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in konuşması KUDÜS - İtalya Başbakanı Mario Draghi, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile Batı Kudüs'te bir araya geldi. kili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. AA / Mücahit Aydemir - Güncel Güncel Haberler

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