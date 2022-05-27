Benin ve Nijerya arasında sınırda çıkan çatışmada 1 Nijeryalı asker öldü - Haberler

Benin ve Nijerya arasında, sınır bölgesi Tchaourou'da çıkan çatışmada 1 Nijeryalı asker öldü, birçok asker yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, sınırı geçmeye çalışan bir kaçakçının peşine düşen Nijeryalı güvenlik güçleri, sınırı geçerek Benin topraklarına girdi.

Benin'in Tchaourou bölgesinde karşılaşan iki ülke askerleri arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, 1 Nijeryalı asker hayatını kaybetti, birçok asker yaralandı.

Sınırın Benin tarafı Kabo ile Nijerya tarafı Okuta'nın geleneksel şefleri bir araya gelerek tansiyon düşürüldü.

Konuyla ilgili iki taraftan da resmi açıklama gelmedi.