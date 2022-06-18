Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı - Haberler

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Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Benin, ülkeye girişlerde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarını kaldırdı

Benin, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat prosedürünü sona erdirdi.

Benin, Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan seyahat prosedürünü sona erdirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, Kovid-19 vakalarının giderek azalması nedeniyle ülkeye girişte istenen negatif test ya da aşı kartı uygulamasının sona erdiği duyuruldu.

Açıklamada, salgının şiddetinin azalmasına karşın aşı olmanın önemi vurgulandı.

Yaklaşık 12,5 milyon nüfusa sahip Benin'de salgının başından beri 27 bin 122 kişi Kovid-19'a yakalandı ve 163 kişi hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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