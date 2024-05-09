Benin, Nijer'in limanını kullanarak yapılan petrol ihracatına yasak getirdi

Benin yönetimi, denize kıyısı olmayan Nijer'in Benin'deki limanı kullanarak yaptığı ham petrol ihracatına yasak getirdiklerini bildirdi.

Yerel basındaki habere göre, Benin Cumhurbaşkanı Patrice Talon, Nijer'in kendilerine karşı "düşmanca" davrandığını söyledi.

Talon, iki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı nedeniyle komşu ülke Nijer'in kendi toprakları üzerinden ham petrol ihracını yasakladıklarını duyurdu.

İlişkileri yeniden kurmak için Nijer'i işbirliği yapmamakla suçlayan Talon, "Petrolünüzü bizim sularımızdan geçirmek istiyorsanız Benin'in düşman bir ülke olmadığını ve topraklarının yasa dışı ticarete konu olamayacağını dikkate almalısınız." ifadesini kullandı.

Talon, Nijerli yetkililerin Benin ile resmi bir şekilde işbirliği yapmaya karar vermesi durumunda kararlarını yeniden değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Benin tarafından alınan karara karşılık Nijer yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, ordunun geçen yıl Nijer'de düzenlediği darbe sonrasında bozulmuştu.

Benin ve diğer Batı Afrika ülkeleri, darbe sonrası Nijer'e sınırlarını kapatma dahil olmak üzere yaptırımlar uygulamış ve yaptırımlar şubat ayında hafifletilmişti.