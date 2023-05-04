Benin'deki terör saldırısında 10 kişi öldü

Benin'in kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda, 10 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Kerou kentine, kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından saldırı düzenlendi.

Olayda, en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Hükümetten yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Sahel'de terörist grupların hedefi olan Burkina Faso ve Nijer'le komşu olan Benin ile Burkina Faso'ya komşu Togo'nun, 2016'dan bu yana terör tehdidiyle karşı karşıya olduğu biliniyor.

El Kaide ve DEAŞ'a bağlı terörist grupların, Gine Körfezi'ne kıyısı olan bu 2 ülkeye ilerleyerek, deniz erişimine sahip olmak istedikleri belirtiliyor.