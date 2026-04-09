Benin, 12 Nisan'da cumhurbaşkanı seçimleri için sandık başına gidecek

Benin halkı, 12 Nisan'da mevcut lider Patrice Talon'un yerine yeni cumhurbaşkanını seçmek için oy kullanacak. İlk turda gerekli oy oranı sağlanamazsa, 10 Mayıs'ta ikinci tur yapılacak. Mevcut liderin halef adayı Romuald Wadagni ile tek muhalefet adayı Paul Hounkpe yarışacak.

Benin'de halk, 12 Nisan'da mevcut lider Patrice Talon'un yerine yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere sandık başına gidecek.

İlk turu 12 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimlerde oyların en az yüzde 50'sini alan bir aday olmazsa 10 Mayıs'ta en çok oy alan iki aday arasında ikinci tur seçimleri yapılacak.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Talon'un belirlediği halefi Romuald Wadagni'nin rakibi, tek muhalefet adayı Paul Hounkpe olacak.

Muhalefet, ocak ayındaki genel seçimlerde sandalye kazanmak için gerekli olan yüzde 20'lik seçim barajını aşamadığından muhalefet partisi Demokratların lideri Renaud Agbodjo, yeterli sayıda milletvekili desteği sağlanamadığı gerekçesiyle seçimden menedildi.

Seçimde yaklaşık 8 milyon kişi oy kullanacak.

Genel seçimler

Benin'de 11 Ocak'ta yapılan parlamento seçimlerinde Cumhurbaşkanı Patrice Talon'u destekleyen partiler İlerici Birlik Yenilenmesi ve Cumhuriyetçi Blok, meclisteki 109 sandalyenin tamamını kazanmıştı.

Oyların yaklaşık yüzde 16'sını alan ana muhalefet partisi Demokratlar, barajı aşamamıştı.

Yeni seçim yasasına göre, bir partinin sandalye dağılımına hak kazanabilmesi için ulusal oyların yüzde 20'sini alması gerekiyor.

Kaynak: AA / Saadet Firdevs Aparı Bayram
İsrail'den yeni açıklama: Lübnan'da öldürülen Naim Kasım değil yeğeni

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Acun Ilıcalı’dan kızlarıyla aile pozu

Kızlarıyla aile pozu! Takipçileri yorum yağdırdı
İşte polislerle dalga geçen şahısların emniyetteki görüntüsü

Tüm Türkiye'nin tepkisini çekmişlerdi! Emniyette böyle beklediler
Eşref Rüya'nın 'Kadir Baba'sı siyaseti birleştirdi

Tek bir açıklamasıyla tüm siyaseti birleştirdi
Büşra Pekin gözaltına alındı

'Çok güzel hareket bunlar' ile tanınmıştı! Gözaltına alındı
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü

Çekiçle kafasına defalarca vurarak öldürdü
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit