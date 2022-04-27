"Benim Eserim" senaryo yarışmasına başvurular uzatıldı - Haberler

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"Benim Eserim" senaryo yarışmasına başvurular uzatıldı

AA - Ahmet Esad Şani - Güncel
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'Benim Eserim' senaryo yarışmasına başvurular uzatıldı

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Benim Eserim" senaryo yarışmasına 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Benim Eserim" senaryo yarışmasına 15 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü katkılarıyla düzenlenen yarışmaya başvurular uzatıldı.

İlki 2019 yılında yapılan "Benim Eserim" projesi kapsamında sinemada asıl eser sahibi olarak tanımlanan yazar ve yönetmenlerin maddi ve manevi hakları konusunda farkındalık kazandırılması amacıyla ilgili birçok üniversitede "Sinemada Telif Hakları" başlıklı atölyeler düzenlendi.

Başvuruların jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda film çekilmeye değer görülen 3 senaryoya biner lira olmak üzere toplam 3 bin lira telif bedeli ödenecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgilere www.setem.org.tr adresinden ulaşılabilir.

AA / Ahmet Esad Şani - Güncel

Turizm, Sinema, Mayıs, Güncel, Haberler

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