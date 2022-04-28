'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kıran şüpheli serbest - Haberler

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'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kıran şüpheli serbest

Demirören Haber Ajansı - İsa Çiçek - Güncel
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'Beni taciz ediyorsun' diyerek doktorun burnunu kıran şüpheli serbest

SAKARYA'da, kontrol için aile sağlığı merkezine çağıran aile hekimi Metin Kurşunoğlu'nu yumruklayarak burnunu kıran Alperen K. (19), adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, kontrol için aile sağlığı merkezine çağıran aile hekimi Metin Kurşunoğlu'nu yumruklayarak burnunu kıran Alperen K. (19), adli kontrolle serbest bırakıldı.  

Olay, dün öğle saatlerinde, Adapazarı ilçesinde bulunan Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aile hekimi Metin Kurşunoğlu, kontrol için Alperen K.'yi merkeze çağırdı. Alperen K., sağlık merkezinde, "Sen beni taciz ediyorsun, rahatsız ediyorsun" diyerek Kurşunoğlu'nu yumruklamaya başladı. Burnu kırılan, alnı açılan Kurşunoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi edildi. Polis ekipleri, olayın ardından Alperen K.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Alperen K., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrolle serbest bırakıldı.   


Demirören Haber Ajansı / İsa Çiçek - Güncel

Sakarya, Taciz, Güncel, Haberler

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