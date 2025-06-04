Bengaluru'daki Kriket Stadyumu Yakınında İzdiham: 7 Ölü

Bengaluru'daki Kriket Stadyumu Yakınında İzdiham: 7 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Bengaluru kentinde kriket stadyumu yakınlarında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Olay, şampiyonluk kutlamaları sırasında meydana geldi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde kriket stadyumu yakınlarında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

The Hindu gazetesinin haberine göre, Bengaluru kentinde kriket maçlarının yapıldığı M. Chinnaswamy Stadyumu çevresinde şampiyonluk kutlamaları sırasında izdiham çıktı.

İzdihamda, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Denizi kirleten maden ocağına 1 milyon liradan fazla para cezası

1 milyon liradan fazla para cezası! Bakanlık o maden ocağını affetmedi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay cevap

Serdal Adalı'dan Cristiano Ronaldo sorusuna olay cevap
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler

Milli sporcuya silah çekip, tekme tokat dövdüler
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.