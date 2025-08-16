Bengaluru'da Yangın: 5 Ölü, Çok Sayıda Mahsur

Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde bir binada çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi mahsur kaldı.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bengaluru'nun işlek bir caddesinde yer alan binanın plastik ürün imalatı yapılan bölümünde yangın çıktı.

Yetkililer, yangında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çok sayıda kişinin yangın nedeniyle mahsur kaldığını belirten yetkililer, itfaiye ve acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini kaydetti.

Haberde, yangının elektrik kaçağından kaynaklanmış olabileceği bildirildi.