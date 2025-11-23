Haberler

Bengaluru'da Merkez Bankası Çalışanı Gibi Davranarak 800 Bin Dolar Çalan 7 Zanlı Yakalandı

Hindistan'ın Bengaluru kentinde, Hindistan Merkez Bankası (RBI) çalışanı gibi davranarak bir araçtan ATM'lere taşınan yaklaşık 800 bin doları çalan 7 zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çalınan paranın büyük bir kısmı ele geçirildi.

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, Hindistan Merkez Bankası (RBI) çalışanı gibi davranarak ATM'lere para taşıyan araçtan yaklaşık 800 bin dolar (71 milyon Hindistan rupisi) çaldığı belirtilen 7 zanlı gözaltına alındı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Karnataka'nın Bengaluru kentinde, polis, 19 Kasım'daki soyguna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Bengaluru polisinin yürüttüğü soruşturma sonucu 22-23 Kasım'da 7 şüphelinin gözaltına alındığı, çalınan yaklaşık 700 bin doların (yaklaşık 63 milyon Hindistan rupi) ele geçirildiği duyuruldu.

Polis, diğer zanlıları ve kalan parayı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bengaluru'da 19 Kasım'da kendilerini Hindistan Merkez Bankası (RBI) yetkilileri olarak tanıtan silahlı kişiler, ATM'lere para taşıyan aracı belgelerini kontrol etme bahanesiyle durdurmuştu.

Şüpheliler, silahlarını bıraktırdıkları görevlilere diğer araca binmeleri talimatı vermiş, paranın taşındığı aracın sürücüsüne ise belirttikleri bölgeye doğru ilerlemesini söylemişti.

Ardından bu kişiler, birkaç kilometre sonra para taşınan araçtaki yaklaşık 800 bin doları (71 milyon Hindistan rupisini) silah zoruyla kendi araçlarına aktararak olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
