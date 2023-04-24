Bengal Körfezi'nde 10 Balıkçının Cesedine Ulaşıldı

COX'S BAZAR, 24 Nisan (Xinhua) -- Bengal Körfezi'nde balıkçılık için denize açılan ve kayıp olduğunu bildirilen 10 kişinin cesedine ulaşıldı.

COX'S BAZAR, 24 Nisan (Xinhua) -- Bengal Körfezi'nde balıkçılık için denize açılan ve kayıp olduğunu bildirilen 10 kişinin cesedine ulaşıldı.

Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Sadar Karakolu'ndan memur Rafiqul İslam gazetecilere yaptığı açıklamada, cesetlerin bir balıkçı teknesinin soğuk hava deposunda bulunduğunu söyledi.

İslam, tüm kurbanların el ve ayaklarının bağlı olduğunu belirtti.

Yetkililere göre bölgedeki kayıkçılar, Cumartesi sabahı Sonadia Adası'nın batı tarafında ilerleyen balıkçı teknesini gördüler ve kıyıya çektiler.

İhbarı alan polis ve itfaiye görevlileri olay yerine ulaştı ve çürümeye başlamış cesetleri çıkardı. Ölenlerin kimlikleri henüz belirlenemedi.

Soruşturmayı yürüten görevliler, en az 10-12 gün önce bir hırsızlık çetesinin tekneye saldırıp balıkçıları öldürdüğünü düşünüyor.