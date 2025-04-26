İran'da limanda şiddetli patlama

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Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 406 Yaralı

Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 406 Yaralı
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İran'ın Bender Abbas Limanı'ndaki şiddetli patlamada yaralı sayısının 406'ya yükseldiği bildirildi. Patlama sonrası yangın söndürme çalışmaları sürerken, can kaybı olmadığı belirtiliyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 406'ya yükseldiği bildirildi.

İran Acil Durumlar Kurumu Sözcüsü Babek Yektaperest, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 406'ya çıktığını söyledi.

Yektaperest, çevre kentlerden 4 ambulansın Bender Abbas'a gönderildiğini ve çevre hastanelerin de yaralıları kabul etmeye hazır hale getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Hürmüzgan Kriz Yönetimi Müdürlüğü ise şu ana kadar kendilerine can kaybı bilgisinin gelmediğini bildirdi.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 281'e yükseldiği duyurulmuştu.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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