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Bender Abbas Limanı'nda Patlama: 28 Ölü, 1000 Yaralı

Bender Abbas Limanı'nda Patlama: 28 Ölü, 1000 Yaralı
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İran'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 1000'i aştı, 20 kişi yoğun bakımda. Patlamanın nedeni henüz belirlenemedi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e, yaralı sayısı 20'si ağır 1000 kişiye yükseldi.

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kolivend, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'ndaki patlamadaki can kayıplarına ilişkin bilgi verdi.

Kolivend, "Maalesef şu ana kadar 28 kişi hayatını kaybetti, yaralılardan 20 kişi de yoğun bakımda." dedi.

Patlama sonrasında şimdiye kadar bini aşkın kişinin yaralanarak hastanelere sevk edildiğini aktaran Kolivend, "Yaralıların büyük kısmı taburcu edilirken şu anda 190 kişi halen hastanelerde tedavi görüyor." ifadesini kullandı.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda dün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 800'e yükseldiği duyurulmuştu. Can kaybının da 25 olduğu açıklanmıştı.

Olay bölgesinden gelen görüntülerde de patlamanın şiddeti dikkati çekerken limanın bir kısmının büyük hasar gördüğü anlaşıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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