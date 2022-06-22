Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da konser verecek Alman besteci, yapımcı ve DJ Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. Alman besteci, yapımcı ve DJ Ben Böhmer, 3 Aralık'ta Volkswagen Arena'da müzikseverlerle buluşacak. "Begin Again" adlı albümüyle geçen sene turneye çıkan Böhmer, sonbaharda çıkacak yeni albümünün tanıtım turu kapsamında İstanbul'a gelecek. Konserde, doğaçlama bir şov sergileyecek olan Ben Böhmer, kendine özgü sahne prodüksiyonu ve oluşturduğu görsel atmosferle yeni parçalarını dinleyicilerin beğenisine sunacak. Ben Böhmer, daha önce farklı lokasyonlarda organize ettikleri DJ performanslarıyla beğeni toplayan YouTube kanalı Cercle'ın Kapadokya edisyonunda, bir balonun içinde performans gerçekleştirmişti. AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel Volkswagen İstanbul Aralık Güncel Haberler

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