Bem-Bir-Sen Samsun Şube Başkanı Havza Belediyesini Ziyaret Etti

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesini ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sendikal faaliyetleri önemsediğini dile getirerek, çalışanların yanında olduklarını belirtti. Gayretli, Havza Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Sündüz Ünal'ı da taziye ziyaretinde bulundu.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, Havza Belediyesini ziyaret etti.

Gayretli, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i makamında ziyaret ederek, faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir de sendikal faaliyetleri önemsediğini dile getirerek, "Havza Belediyesi olarak çalışanlarımızın her zaman yanındayız. Havza için gece gündüz görev yapan tüm mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor." dedi.

Gayretli, daha sonra kısa süre önce eşini kaybeden Havza Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Sündüz Ünal'ı ziyaret ederek taziyelerini iletti.