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BEM-BİR-SEN Havza'da İdari Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

BEM-BİR-SEN Havza'da İdari Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi
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Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Havza'da bir toplantı düzenledi. Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, üyelerinin taleplerini dinleyerek sendikal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Havza Belediye İdari Kurul Toplantısını gerçekleştirildi.

BEM-BİR-SEN??????? Samsun Şube Başkanı Savaş Gayretli, başkan yardımcısı Engin Erdal, Havza Belediyesinde sendika üyesi memurları ziyaret ederek, sendikal faaliyetler hakkında bilgilendirme yaptı, üyelerinin taleplerini dinledi.

Ardından Gayretli'nin başkanlığında BEM-BİR-SEN??????? Havza Belediye İdari Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya sendikanın başkan yardımcısı Engin Erdal, Havza Belediyesi İşyeri Temsilcisi Fatih Çeri, denetim kurulu üyesi Hüdai Baltacı ile Havza Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Erhan Usta da katıldı.

Gayretli, ziyaretlerin sorunları yerinde tespit etme ve sendika üyeleriyle bağları kuvvetlendirme adına önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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