Belucistan'da Mayın Patlaması: 1 Ölü, 18 Yaralı

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde iki kara mayınının infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Polis, mayınlardan birinin Duki ilçesinde kamyonetin vadiden geçtiği sırada, diğerinin ise aynı bölgede olay yeri incelemesi esnasında patladığını açıkladı.

Patlamalarda bir kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan Çatışma ve Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü verilerine göre, nisanda militanların ülke çapındaki saldırıları sonucu 70 kişi yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk çeyreğinde ise ülke genelinde militanlarca düzenlenen 323 saldırıda 324 kişi hayatını kaybetti.