Belucistan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 6 Ölü

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Pakistan'ın Belucistan eyaletinde aşiretler arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Çatışmanın arazi anlaşmazlığından kaynaklandığı belirtiliyor.

Pakistan'ın güneyindeki Belucistan eyaletinde aşiretler arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre polis yetkilileri, eyaletin Kila Abdullah bölgesinde aşiretler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Arazi anlaşmazlığından çıktığı belirtilen çatışmada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, 4'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, çatışmanın güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmasıyla sona erdiği bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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