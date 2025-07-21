Belucistan'da Aşiretler Arasında Çatışma: 6 Ölü

Pakistan'ın güneyindeki Belucistan eyaletinde aşiretler arasında çıkan çatışmada 6 kişi hayatını kaybetti.

Dawn gazetesinin haberine göre polis yetkilileri, eyaletin Kila Abdullah bölgesinde aşiretler arasında çatışma çıktığını bildirdi.

Arazi anlaşmazlığından çıktığı belirtilen çatışmada 6 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yetkililer, 4'ü ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Yetkililer, çatışmanın güvenlik güçlerinin bölgeye ulaşmasıyla sona erdiği bilgisini verdi.