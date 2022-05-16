Belma Simavi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 89 yaşında vefat eden eski Hürriyet gazetesi sahibi Erol Simavi'nin eşi Belma Simavi'nin cenazesi, toprağa verildi.

KOAH rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Belma Simavi için Kanlıca İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye Belma Simavi'nin oğlu Sedat Simavi ve yakınları ile Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, iş insanı Faruk Süren, eski Hürriyet gazetesi sahibi, iş insanı Aydın Doğan, tarihçi yazar İlber Ortaylı, Demirören Medya Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören ile iş ve sanat dünyasından isimler katıldı.

Belma Simavinin cenazesi, kılınan namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'na defnedildi.