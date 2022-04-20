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Bellona Kayseri Basketbol ligde kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bellona Kayseri Basketbol ligde kaldı

Bellona Kayseri Basketbol, 26 haftalık lig maratonunu 12. sırada tamamladı.

Bellona Kayseri Basketbol, 26 haftalık lig maratonunu 12. sırada tamamladı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol, 26 haftalık maratonu 33 puanla noktaladı. Son maçta sahasında Galatasaray ile karşılaşan ve müsabakayı 78-72 kaybeden takım, bu sonuca rağmen ligde kalan ekip oldu. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ligde oynadığı 26 maçta 7 kez kazanıp 19 kez kaybederek sezonu 33 puanla noktaladı.

Bellona Kayseri Basketbol sezonu 12. sırada tamamlarken, Türkiye Kadınlar Basketbol ligine veda eden takımlar ise 33 puanlı İzmit Belediyespor ile 28 puanlı Elazığ İl Özel İdarespor oldu.

(Yüksel Yıkılmaz-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Spor, Güncel, Haberler

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