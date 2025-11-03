Belkıs Bayrak'ın 'Gülizar' Filmi İspanya'da Üç Ödül Kazandı

Belkıs Bayrak'ın yazıp yönettiği ilk uzun metrajlı filmi "Gülizar", İspanya'nın Calella kentinde düzenlenen Maresme Uluslararası Film Festivali'nden üç ödül aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, TRT ve Kosova Sinematografi Merkezi'nin destekleriyle hayata geçirilen film, 25 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirilen festivalden "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senarist" ödüllerine layık görüldü.

Film, Anadolu kasabasından Kosova'ya doğru büyük hayalleriyle yola çıkan Gülizar'ın hayatına odaklanıyor.

Başrolünü Ecem Uzun'un üstlendiği Gülizar'ın oyuncu kadrosunda Bekir Behrem, Hakan Yufkacıgil, Ernest Malazogu, Şehsuvar Aktaş ve Aslı İçözü yer alıyor.