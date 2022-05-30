Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi - Haberler

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde beline sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan Bahar D.'ye (30) 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün denetimler sırasında durdurduğu otomobilde arama yaptı. Bahar D.'nin beline sardığı 1 kilo 590 gram esrar ele geçirildi. Bahar D. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Bahar D. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 1 yıl süreyle ev hapsi cezası ile cezalandırıldı.