Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi - Haberler

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Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

Demirören Haber Ajansı - Murat Küçük - Güncel
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Beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan kadına 1 yıl ev hapsi

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde beline sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan Bahar D.'ye (30) 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

BOLU'da, polisin durdurduğu otomobilde beline sardığı 1 kilo 590 gram esrarla yakalanan Bahar D.'ye (30) 1 yıl ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün denetimler sırasında durdurduğu otomobilde arama yaptı. Bahar D.'nin beline sardığı 1 kilo 590 gram esrar ele geçirildi. Bahar D. emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Bahar D. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 1 yıl süreyle ev hapsi cezası ile cezalandırıldı.


Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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