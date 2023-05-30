Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Belindeki korseden uyuşturucu çıktı

Belindeki korseden uyuşturucu çıktı

Güncel Haberler

Şanlıurfa'da durdurulan araçtaki bir şahsın beline bağladığı korseden 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Şanlıurfa'da durdurulan araçtaki bir şahsın beline bağladığı korseden 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda bir aracı durdurdu. Araçtakilerin üst aramasını yapan ekipler, bir şahsın beline bağladığı korsede uyuşturucu olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken yapılan incelemede 4 paket halinde toplam 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ve 2 paket halinde toplam 1 kilo 50 gram eroin maddesi olduğunu belirledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title