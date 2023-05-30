Belindeki korseden uyuşturucu çıktı
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Şanlıurfa'da durdurulan araçtaki bir şahsın beline bağladığı korseden 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi çıktı.
Şanlıurfa'da durdurulan araçtaki bir şahsın beline bağladığı korseden 1 kilo 50 gram eroin ile 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunda bir aracı durdurdu. Araçtakilerin üst aramasını yapan ekipler, bir şahsın beline bağladığı korsede uyuşturucu olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken yapılan incelemede 4 paket halinde toplam 2 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ve 2 paket halinde toplam 1 kilo 50 gram eroin maddesi olduğunu belirledi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA