Belh'te Nevruz, Buzkaşi Oyunuyla Kutlandı - Haberler

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Belh'te Nevruz, Buzkaşi Oyunuyla Kutlandı

Xinhua - Güncel
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Belh'te Nevruz, Buzkaşi Oyunuyla Kutlandı

BELH, 22 Mart (Xinhua) — Afganistan'ın Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'te Nevruz'u kutlamak için at binicileri Buzkaşi, yani "keçi yakalama" oyunu oynuyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf Kawa Basharat/Xinhua)

BELH, 22 Mart (Xinhua) — Afganistan'ın Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'te Nevruz'u kutlamak için at binicileri Buzkaşi, yani "keçi yakalama" oyunu oynuyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf Kawa Basharat/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Afganistan, 21 Mart, 22 Mart, Güncel, Haberler

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