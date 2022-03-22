Belh'te Nevruz, Buzkaşi Oyunuyla Kutlandı
Xinhua - Güncel
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BELH, 22 Mart (Xinhua) — Afganistan'ın Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'te Nevruz'u kutlamak için at binicileri Buzkaşi, yani "keçi yakalama" oyunu oynuyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf Kawa Basharat/Xinhua)
BELH, 22 Mart (Xinhua) — Afganistan'ın Belh vilayetinin başkenti Mezar-ı Şerif'te Nevruz'u kutlamak için at binicileri Buzkaşi, yani "keçi yakalama" oyunu oynuyor, 21 Mart 2022. (Fotoğraf Kawa Basharat/Xinhua)
2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi?— GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022
Xinhua / Güncel