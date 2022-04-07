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Belh Kavşağında Trafik Rahatladı

Bültenler - Güncel
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Belh Kavşağında Trafik Rahatladı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Caddesi Belh Kavşağı'nda yapılan fiziki düzenleme çalışması tamamlandı.

ANKARA (Bültenler) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir merkezinde trafiğin akıcılığını artırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla araç yoğunluğunun fazla olduğu kavşaklarda önemli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bu kapsamda Ankara Caddesi'nde bulunan Belh Kavşağı'nda başlattıkları fiziki düzenlemenin tamamlandığını kaydeden Başkan Altay, "Düzenleme sonrası kavşakta Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi'ni hayata geçirdik ve uzun bekleme sürelerini önemli ölçüde azalttık. Belh Kavşağı'nı günlük ortalama 65 bin araç kullanıyor. Yaptığımız düzenleme ile karbon salınımını azaltarak her gün yaklaşık 40 ağacı doğaya kazandırmış olduk. Şehrimizde her yıl araç sayısının artması ile birlikte oluşan trafik yoğunluğuna karşı ihtiyaç olan bölgeleri akıllı kavşaklarla donatmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bültenler / Güncel

Tragger, Ankara, Altay, Konya, Güncel, Haberler

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