BELGRAD ORMANI'NDA PİKNİKÇİLERDEN GERİYE ÇÖPLER KALDI - Haberler

HAFTA sonunu Belgrad Ormanı'nda aileleriyle piknik yaparak geçirenler, arkalarında çöp yığınları bıraktı.

Güzel havayı ormanda piknik yaparak değerlendirmek isteyenler, hafta sonu Belgrad Ormanı'na akın etti. Aileleriyle piknik yapanlardan bazıları ise arkalarında istenmeyen, çirkin bir manzara bıraktı. Piknikçilerden geriye ağaçların altına, yol ve dere kenarına bırakılan çöp yığınları kaldı. Ormana bırakılanlar arasında mangal, portatif sandalye gibi eşyalar olması da dikkat çekti. Ormanda yürüyüş yapanlar piknikçilerden kalan çöp yığınlarına tepki gösterdi. Orhan Duran, "İnsanımızda bilinç yok. Herkes vatanseverim diyor ama vatan sevgisi, bu ülkenin ormanını, ağacını, her şeyini sevmektir" dedi. Siraç Kartal ise, "Piknik yapanlar çöplerini toplarsa, sonraki ziyaretçiler için daha sağlıklı, temiz bir alan bırakmış olurlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel