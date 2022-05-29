Belgrad Ormanı'na piknikçi akını - Haberler

İSTANBUL'da hafta sonu güzel havada doğada zaman geçirmek isteyenler Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluştu.

Aileleriyle piknik yapmak isteyen İstanbullular, Sarıyer Bahçeköy'de bulunan Belgrad Ormanı girişinde kilometrelerce uzunluğunda araç kuyruğu oluşturdu. Belgrad Ormanı'nın içinden geçen Bahçeköy Kemerburgaz yolunda ise trafik durma noktasına geldi.

Göztepe'den geldiğini söyleyen Turgay Karataş da, "Yapacak bir şey yok. İstanbul'dan ancak bu şekilde çıkabiliyoruz" dedi.