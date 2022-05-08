BELGRAD ORMANI'NA AKIN ETTİLER

İSTANBUL'da güzel havayı fırsat bilen İstanbullular Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı girişinde metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Anneler Günü'nde güzel havayı da fırsat bilen İstanbullular Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'na akın etti. Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'deki girişine araçları ile gelenler uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Ailesi ile piknik yapmaya gelen Sabahat Çeknaz, 'Oğlumuz bize bir sürpriz yaptı, piknik yapacağız inşallah. Güzel bir gün olsun, bütün annelerin günü kutlu olsun, hepsi çok değerlidir bizler için. Aramızda olmayanlara da Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel