Üye Girişi
Haberler

Belgrad'da Türk Sanatları ve Türk Mutfağı Tanıtıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un davetiyle düzenlenen etkinlikte, Türk sanatları ve Türk mutfağı tanıtıldı. Ebru, hat, ağaç baskı gibi geleneksel sanatlar konuklara uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca Türkiye'nin farklı yörelerine ait yemekler de ikram edildi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Türk sanatları ve Türk mutfağının tanıtıldığı etkinlik düzenlendi.

Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy'un eşi Canan Parmaksızoğlu Aksoy'un davetiyle büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinlikte, ebru, hat, ağaç baskı gibi geleneksel sanatlar tanıtıldı.

ABD, İngiltere, İtalya, İspanya, Filistin, Fas, Avusturya, Güney Kore, Japonya, İsviçre, Çekya, Endonezya, Meksia, Slovakya, Arnavutluk, Kanada, Finlandiya, Azerbaycan, Pakistan ve Bulgaristan'ın Belgrad büyükelçilerinin eşlerinin katıldığı programda, Türkiye'nin farklı yörelerine ait mutfaklardan yemekler de ikram edildi.

Canan Parmaksızoğlu Aksoy, burada yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsüne (YEE) programlarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek, amaçlarının geleneksel Türk sanatlarını tanıtmak olduğunu söyledi.

Geleneksel sanatları konuklarının uygulamalı olarak görmesini istediklerini dile getiren Aksoy, konuklara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Ebru, hat ve ağaç baskı hakkında detaylı bilgi veren Aksoy, etkinlikte ikram edilen Türk yemeklerini de tanıttı.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Belgrad Kültür Sanat Güncel Haberler

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

Bahçeli'nin imalı ittifak açıklamasına AK Parti'den yanıt gecikmedi: Yolumuza devam edeceğiz

 Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title