Üye Girişi
Haberler

Belgrad'da Tren İstasyonu Kazası İçin Protesto Düzenlendi

Belgrad'da Tren İstasyonu Kazası İçin Protesto Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Novi Sad'daki tren istasyonu kazasında 14 kişinin ölümü üzerine Belgrad'da halk protesto düzenleyerek yetkililerin istifasını ve şeffaflık talep etti. Göstericiler, sorumluların hesap vermesini istiyor.

Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad'da bulunan tren istasyonunda beton sundurmanın çökmesi sonucu 14 kişinin ölümüne neden olan kazanın ardından tepkili olan halk, bu kez başkent Belgrad'da protesto düzenledi.

Belgrad'daki hükümet binası önünde toplanan göstericiler, yolu trafiğe kapattı.

Göstericiler, Başbakan Milos Vucevic ile Novi Sad Belediye Başkanı Milan Duric'in istifasını ve tren istasyonunun yeniden inşasıyla ilgili anlaşmaların halka açıklanmasını talep etti.

Protestoda konuşan gazeteci ve aktivist Smiljan Banjac, kazanın üzerinden 10 günden fazla süre geçtiğini ancak olayda gerçekten sorumluluğu bulunan kimsenin gözaltına alınmadığını savundu.

Banjac, kazada ölenlerin unutulmaması gerektiğini aktararak, "1 Kasım sabahı, o gün herhangi birimiz orada olabilirdik, tam da bu yüzden buradayız, sorumluları saklayan hükümet binasının önündeyiz." ifadesini kullandı.

Göstericiler ayrıca ülkede son 10 yılda yapılan tüm projelerin yeniden incelenmesini de istedi.

Öte yandan yerel medyada, iktidarın beton sundurmada bir çalışma yapılmadığını öne sürdüğü, ancak sosyal medyada yayılan görüntülerde ilgili alanda çalışma yapıldığı aktarılıyor.

???????Novi Sad şehrindeki tren istasyonunun beton sundurmasının 1 Kasım'da çökmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Tren istasyonunda 2021'de yapılan onarım çalışmalarında ihmal şüphesi dile getirilirken, polisin olaya ilişkin 60'tan fazla kişiyi sorguladığı ifade edilmişti.

Yaşananlara tepki gösterenler ilk olarak başkent Belgrad'da toplanmış, arkasından 5 Kasım'da Novi Sad'da binlerce kişinin katılımıyla gösteri düzenlenmiş ve yine 8 Kasım'da Novi Sad'da köprü trafiğini kapatmıştı.

Novi Sad'daki gösteriler sırasında bir grup göstericinin kamu binalarına kırmızı boya ile yazı yazması ve girmeye çalışması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmişti.

Kaynak: AA / İsmail Özdemir - Güncel
Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında 5 kardeş hayatını kaybetti

Elektrik sobası faciası! 5 kardeşin cansız bedenine ulaşıldı

 5 kardeşin can verdiği faciayı, görgü tanığı anlattı: Annenin sesine gittik, hepsi üst üste yatıyordu

Faciaya tanık olan komşu, dehşet anlarını anlattı: 5 kardeş üst üste yatıyordu

 İsrail Savunma Bakanı Katz: Hizbullah ile ateşkes olmayacak

İsrail, Donald Trump'a resti çekti
İmamoğlu: Kurultay isteyen benim yol arkadaşım değildir

İmamoğlu, "kurultay" tartışmasında tarafını belli etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ömer Şeyhin kimdir? Maydanoz Döner sahibi kim, Maydanoz Döner kimin? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Mart Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 12 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Kasım Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Talisca Fenerbahçe'ye mi gelecek? Griezmann Fenerbahçe'ye mi gelecek? Dybala Fenerbahçe'ye mi gelecek? Pogba Galatasaray'a mı gelecek? 22Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? ABD'nin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle hediye edilen Özgürlük Heykeli, ABD'ye hangisi tarafından hediye edilmiştir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.