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Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi

Belgrad'da Filistin'e Destek Gösterisi Düzenlendi
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, 'Sırbistan'da Filistin Halkına Destek' grubu tarafından düzenlenen gösteride, katılımcılar Filistin'e destek mesajları verdi ve İsrail'in saldırılarını kınadı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

" Sırbistan'da Filistin Halkına Destek" isimli grup tarafından başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen gösteriye katılan kalabalık, "İsrail çocukları öldürüyor, ABD katilleri koruyor" yazılı döviz açtı.

Gösteriyi organize eden gruptan yapılan açıklamada, Filistin halkının bir yıldır soykırıma maruz kaldığı ifade edilerek, İsrail'in Lübnan'a da yeni saldırılar başlattığı anımsatıldı.

Açıklamada, Sırbistan'ın da İsrail'e silah gönderen ülkeler arasında olduğunu ve bunu kınadıkları kaydedildi.

Kalabalık, daha sonra meydandan Savunma Bakanlığına yürüdü.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel

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