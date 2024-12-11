Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü

Belgrad'da 'Anadolu'dan Esintiler' Caz Konseri Düzenlendi

Belgrad'da 'Anadolu'dan Esintiler' Caz Konseri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen 'Anadolu'dan Esintiler' konserinde, Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne alarak Anadolu ezgilerini caz ile harmanladılar. Konser, Balkanlar'da birçok şehirde devam edecek.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da "Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konseri düzenlendi.

Yunus Emre Enstitüsünce (YEE) başkentteki bir tiyatro salonunda yapılan konserde Anıl Şallıel ve Mareechi Asu sahne aldı.

Çok sayıda davetli ve müzikseverin katılımıyla gerçekleşen konserde Anadolu'nun büyüleyici ezgileri cazın eşsiz dokusuyla harmanlandı.

Şallıel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'da 4 kentte şimdiye kadar yaklaşık 3 bin kişiye konser verdiklerini ifade ederek, "Balkanların Avrupa'ya açılan kapısı burası, Belgrad. Böyle bir yerde konser vermek bizim için çok önemli." dedi.

Asu da projenin son derece iyi ilerlediğini söyleyerek, "Köklerimize saygı göstermek istedik. Ama modern insanlara da hitap etmek istedik. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyoruz." diye konuştu.

YEE Belgrad Koordinatör Vekili Yunus Emre Bilici ise Anadolu melodilerinin caz formatında harmanlanarak Belgrad halkıyla buluştuğunu belirterek, YEE olarak birçok alanda faaliyet gösterdiklerini aktardı.

"Anadolu'dan Esintiler" Türk caz musikisi konserleri, aralık ayı boyunca Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Kosova'daki birçok kentte müzikseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
img

Zehra ve Ebrar'ın servetine bakın
img

Suriye'nin en korkulan adamıydı! Görüntüyü izleyince kanınız donacak
img

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Osmangazi, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Instagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.