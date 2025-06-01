Belgrad'da 20. Tekne Karnavalı Coşkusu

Belgrad'da 20. Tekne Karnavalı Coşkusu
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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20.'si düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı, süslenen teknelerin geçit töreniyle renkli görüntülere sahne oldu. 'Belgrad Aile Günleri' etkinliği kapsamında yapılan karnaval, çevre bilincini artırmak için seminerlerle desteklendi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı kapsamında süslenen tekneler için geçit töreni yapıldı.

"Belgrad Aile Günleri" etkinliğinin kapanış gününde düzenlenen 20. Tekne Karnavalı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Karnaval kapsamında Sava Nehri üzerinde geçit töreni yapan süslenmiş tekneler, renkli görüntüler oluşturdu.

Belgrad Turizm Organizasyonu ve Belgrad Kent Yönetimi işbirliğinde düzenlenen karnaval kapsamında, ayrıca ekolojik bilincin oluşturulması için seminerler gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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