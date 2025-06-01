Belgrad'da 20. Tekne Karnavalı Coşkusu

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen geleneksel Tekne Karnavalı kapsamında süslenen tekneler için geçit töreni yapıldı.

"Belgrad Aile Günleri" etkinliğinin kapanış gününde düzenlenen 20. Tekne Karnavalı vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

Karnaval kapsamında Sava Nehri üzerinde geçit töreni yapan süslenmiş tekneler, renkli görüntüler oluşturdu.

Belgrad Turizm Organizasyonu ve Belgrad Kent Yönetimi işbirliğinde düzenlenen karnaval kapsamında, ayrıca ekolojik bilincin oluşturulması için seminerler gerçekleştirildi.